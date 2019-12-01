Жители Новоалтайска смогут пройти бесплатное медицинское обследование

Краевой центр медицинской профилактики "Центр общественного здоровья" проведет выездное обследование в Новоалтайске. Состоится оно 3 декабря, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Врачи будут работать в торгово-развлекательном центре "Парк" с 10 до 15 часов. Посетители смогут узнать, еслить ли у них факторы риска хронических заболеваний, таких как диабет, глаукома и гипертоническая болезнь. Специалисты возьмут анализ крови, проверят глазное дно, измерят артериальное давление и массу тела. Также можно будет проверить состояние сердца с помощью кардиовизора.

Результаты обследования участники получат сразу вместе с разъяснениями и рекомендациями врача.