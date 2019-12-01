Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденной девочки, которую нашли дети в городе Красный Кут, сообщает ТАСС.

Дети играли неподалеку от водоема и заметили вмерзший в лед странный предмет. Они подозвали на помощь мужчину. С использованием подручных средств он извлек изо льда тело новорожденной. По предварительным данным, тело ребенка находилось в воде около месяца.

"Проводится доследственная проверка по факту гибели младенца, тело которого обнаружено в городе Красный Кут Саратовской области", — сообщили в следственном комитете по Саратовской области.