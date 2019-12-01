Задержанный за пьяную езду пензенский депутат исключен из "Единой России"

Депутат Заксобрания Пензенской области Владимир Вдонин, задержанный за вождение в пьяном виде, исключен из "Единой России", сообщает региональное отделение партии.

"Вдонин исключен из рядов "Единой России" в соответствии со статьей 4.3.2. Устава партии и выведен из состава фракции в Законодательном собрании Пензенской области", – рассказали в партии.

По словам председателя Заксобрания Валерия Лидина, поведение Вдонина "является не только противоречащим партийному уставу, но и общечеловеческим нормам". Он также подчеркнул, что депутат понес заслуженное наказание.

Ранее ответственный секретарь комиссии "Единой России" по этике Евгений Ревенко заявил, что Вдонин в пьяном виде сел за руль автомобиля, "наплевав на закон и безопасность других людей".

Напомним, как сообщалось ранее, Вдонин во время задержания показывал поддельное удостоверение сотрудника Генпрокуратуры.