Основные пути заражения ВИЧ назвали в Роспотребнадзоре

Примерно 59% случаев заражения ВИЧ-инфекцией связаны с половыми контактами между мужчинами и женщинами (гетеросексуальными контактами), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Роспотребнадзор.

Еще примерно 39% случаев обусловлено потреблением наркотиков, а еще 2,5% – гомосексуальными контактами, уточнили в ведомстве. В целом за 10 месяцев текущего года было зарегистрировано почти 66 тыс. новых случаев заболевания ВИЧ – это на 8% меньше показателя за аналогичный период 2018 года.

Как уточнили в ведомстве, сейчас в России живут более 1 млн людей с ВИЧ. В федеральном регистре больных есть данные о 896 тыс. человек, из них антиретровирусную терапию получают более 510 тысяч.

По данным Роспотребнадзора, почти две трети (63%) заболевших приходится на мужчин, а на женщин – 37%. Наиболее неблагоприятная ситуация складывается в Иркутской, Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Томской, Тюменской и Челябинской областях.

Напомним, 1 декабря ежегодно отмечается Всемирный день борьбы с синдромом приобретенного иммунодефицита – ВИЧ/СПИДом. Такое решение было принято в 1988 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Генеральной Ассамблеи ООН.