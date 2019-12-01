На озере Светлом открыли новую площадку для фотографирования лебедей

В Алтайском крае на озере Светлом, куда каждый год на зимовку слетаются лебеди, открыли платную площадку для фотографов.

"Презентовали специальную площадку для фотографов. Она расположена ближе к воде, чтобы лебедей снимать было удобно. Она будет платной – около 50 рублей", – рассказала корреспондент amic.ru Екатерина.

Напомним, в воскресенье, 1 декабря, на незамерзающем озере проходит второй день фестиваля "Алтайская зимовка", который знаменует открытие зимнего туристического сезона в крае.

Мероприятия первого дня прошли 30 ноября на территории туркомплекса "Бирюзовая Катунь". Изюминкой праздника в этом году стала "Гастрономическая карта России". Гости мобильного фуд-корта попробовали уникальные местные блюда, приготовленные командой шеф-поваров, в которую вошли бренд-шефы ресторанов края, члены Национальной гильдии шеф-поваров, победители кулинарных шоу и призеры кулинарных чемпионатов.

1 декабря из разных городов края к озеру Светлому отправились автобусы с желающими побывать на месте зимовки лебедей (село Урожайное Советского района). В программе – экскурсии для туристов, истории о жизни птиц на озере и масса других развлечений.

Ранее сообщалось, что "Алтайская зимовка" возглавила топ российских праздников, посвященных открытию зимы.

Лебеди на Светлом / Фото: Екатерина Смолихина, amic.ru