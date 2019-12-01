Запасы угля в Яровом за сутки увеличились еще на тысячу тонн

В Яровом, где недавно ввели режим ЧС из-за постоянных аварий на городской ТЭЦ и отсутствии топлива, продолжают наращивать запас угля, сообщает администрация Алтайского края.

По данным правительства региона, за сутки запасы топлива в городе увеличили почти на тысячу тонн. "Запас угля сегодня составляет 6149 тонн, этого хватит до 15 декабря. В настоящее время расход в сутки – 400 тонн. Под разгрузкой остается еще 11 вагонов. Остаток мазута – 60 тонн, расход – тонна в сутки", – рассказали в администрации.

Сейчас на ТЭЦ по-прежнему работают только два котла – девятый и десятый. Температура теплоносителя за последние сутки не изменилась: на подаче – 93 градуса, на обратном трубопроводе – 69 градусов. Фактическая температура сетевой воды 54 градуса. Этого хватает, чтобы в квартирах жителей и соцучреждениях поддерживать 24-26 градусов тепла. Температура на улице 1 декабря составляет -15 градусов.

Оперативный штаб по ликвидации ЧС продолжает контролировать ситуацию с подачей тепла в Яровом. Напомним, чрезвычайный режим был введен в Яровом с 22 ноября. На следующий день начала работу оперативная группа под руководством зампредседателя правительства края Игоря Степаненко, в которую также вошли министр промышленности и энергетики Александр Климин и министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

По итогам встречи с жителями города Степаненко отметил, что введение в Яровом режима ЧС – это необходимый шаг. Он также подчеркнул, что правительство края в будущем планирует разработать новую программу обеспечения надежности теплоснабжения Ярового.

В связи с большими проблемами в городе, Минтранс и Западно-Сибирская железная дорога в три раза ускорили поставку угля в Яровое. Полувагоны достигают места назначения за 1,5 дня вместо положенных 4-4,5.

Менее чем за 30 дней проблемы на ТЭЦ в Яровом несколько раз срывали отопительный сезон. Утром 25 октября произошла крупная авария – из строя вышел один из котлов. Работы продлились до вечера 26 октября, а температура во всем городе начала соответствовать нормативной лишь к обеду 27 октября. 12 ноября ТЭЦ вновь вышла из строя: на этот раз ремонт завершили в этот же день и пообещали произвести перерасчет за теплоснабжение. После выяснилось, что запасы угля на ТЭЦ практически отсутствуют. В связи с этим разбираться в ситуации начало правительство Алтайского края.