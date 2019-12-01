Депутат из Новосибирска предложила Госдуме запретить продажу снюса

Депутат Госдумы от Новосибирской области Вера Ганзя с коллегами из КПРФ внесла на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает продажу в России снюса, а также иных сосательных и жевательных смесей, содержащих никотин. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных ГД.

"Данное вещество, в силу своей формальной легальности, стало популярно в подростковой и молодежной среде, что с учетом вышеуказанных механизмов действия на человека, особенно небольшого веса (подростки), приводит не только к стремительному привыканию, но и к летальному исходу", — отметили авторы инициативы в пояснительной записке.

Они отмечают, что сейчас в законодательстве есть пробел, который лишь ограничивает торговлю "табаком сосательным (снюсом)". Таким образом, производители, называя снюс никотиносодержащей смесью, де-юре соблюдают закон, продолжая изготавливать легкий наркотик.

"Я думаю, что предложение примут, потому что это здоровье наших детей. И надо сразу превентивные меры принимать", — пояснила Ганзя порталу "Прецедент".

Она также подчеркнула, что при частом употреблении снюса теряется чувство удовольствия и возникает недостаток энергии, что приводит к перепадам настроения, раздражительности, усталости, бессоннице и быстрому набору веса. Это сопровождается желанием принять снюс, чтобы улучшить физическое и психологическое самочувствие.