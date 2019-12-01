В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами

Пассажирский автобус перевернулся в Забайкальском крае, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в экстренных службах региона.

"Автобус следовал из Сретенска в Читу. В 60 км от Сретенска он съехал с дороги и перевернулся. Информация о пострадавших уточняется", — сказал источник.

По его словам, в автобусе находились 43 пассажира. На месте ДТП сейчас работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины случившегося.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением. "Автобус принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками", — рассказал собеседник агентства.

По данным РЕН ТВ, автобус упал с моста через реку Куенга.

"Автобус сошел с трассы, конкретную информацию о жертвах пока сказать не могу. Я выехал на место", — сообщил глава района Алексей Закурдаев.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на краевой Минздрав, семь человек получили тяжелые травмы. Для эвакуации пострадавших готовится вертолет, на месте работают бригады скорой помощи.

UPD 15:36 В упавшем с моста автобусе в Забайкалье погибли 15 человек.