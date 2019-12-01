В упавшем с моста автобусе в Забайкалье погибли 15 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД. Уточняется, что это предварительные данные.

Пассажирский автобус перевернулся в воскресенье днем, 1 декабря. Транспорт следовал из Сретенска в Читу. В 60 км от пункта выезда он съехал с дороги и упал с моста через реку Куэнга.

В автобусе находились 43 пассажира. По последним данным краевого Минздрава, число пострадавших достигло 18 человек. Эвакуация тяжелых пострадавших будет осуществлена медицинским вертолетом, на месте работают бригады скорой помощи.

Также на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины случившегося. Причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо. Транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot, уцелевшие в страшной аварии и спасатели пытаются самостоятельно приподнять многотонную машину и вытащить людей из-под нее. Ситуация осложняется тем, что автобус проломил лед.

UPD 16:41 Количество погибших при падении автобуса в Забайкалье выросло до 19 человек.