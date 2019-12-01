В упавшем с моста автобусе в Забайкалье погибли 15 человек, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ГИБДД. Уточняется, что это предварительные данные.

Пассажирский автобус перевернулся в воскресенье днем, 1 декабря. Транспорт следовал из Сретенска в Читу. В 60 км от пункта выезда он съехал с дороги и упал с моста через реку Куенга.

В автобусе находились 43 пассажира. По последним данным краевого Минздрава, семь человек получили тяжелые травмы. Для эвакуации пострадавших готовится вертолет, на месте работают бригады скорой помощи.

Также на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают причины случившегося. Причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо. Транпорт принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками.

На место происшествия выехал глава района Алексей Закурдаев.

Как сообщает Telegram-канал LifeShot, уцелевшие в страшной аварии и спасатели пытаются самостоятельно приподнять многотонную машину и вытащить людей из-под нее. Ситуация осложняется тем, что автобус проломил лед.