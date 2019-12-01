Количество погибших при падении автобуса в Забайкалье выросло до 19 человек

Количество погибших при падении с моста автобуса в Забайкалье достигло 19 человек, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Как сообщает Telegram-канал Baza, автобус рухнул с моста на крышу и частично проломил лед. Поэтому тяжелую технику подогнать было невозможно из-за того, что транспорт вместе с людьми, которые оказалиь в ловушке, мог уйти под воду. В итоге экстренным службам удалось осторожно перевернуть автобус автокраном.

По последним данным, 21 человек пострадал. Тяжело пострадавших эвакуируют двумя вертолетами санавиации с бригадами медицинских специалистов.

Пассажирский автобус упал с моста в воскресенье днем, 1 декабря. Транспорт следовал из Сретенска в Читу, но по дороге упал с моста через реку Куэнга. В автобусе находились 43 пассажира.

По предварительным данным ГИБДД, причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо. Транспорт принадлежит индивидуальному предпринимателю, который занимается туристическими поездками.

Как сообщает Mash, за рулем автобуса был 47-летний водитель, у которого более 20 лет стажа в перевозках большого количества людей, а за рулем он с 18 лет. Уточняется, что водитель погиб в аварии.

После происшествия региональный СК возбудил уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более человек".

По данным следствия, с моста упал автобус KIA Grandbird. На месте происшествия работают следователи-криминалисты, которые устанавливают точное количество пострадавших и погибших.