Сельским жителям дадут льготный кредит на воду, свет, тепло и газ

С 2020 года сельские жители смогут брать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, пишет "Парламентская газета".
Льготный кредит сельчане смогут взять, чтобы провести в дом центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию. Также деньги можно будет получить на ремонт жилища по договорам подряда.
Процентные ставки будут субсидировать таким образом, чтобы они не превышали 5%. Ставка по кредиту будет не ниже 1% и, соответственно, не выше 5%.
В документе, подготовленном правительством России, отмечается, что жители Ленобласти и регионов Дальнего востока могут рассчитывать на сумму не более 300 тыс. рублей, а сельчане из других регионов получат до 250 тысяч. Срок договора не может быть больше пяти лет.
При этом такой кредит не смогут взять жители внутригородских муниципальных образований Москвы и Петербурга, а также Московской области. О поселках внутри городов в других регионах не сообщается.
Льготное кредитование будет действовать в рамках новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".
Комментарии
Вы о чём, благодетели?! Кредиты на жизнено важные для человека нужды. Ранее сообщалось, что лекарства будут давать кредиты. Теперь - на "на воду, свет, тепло и газ"! Так скоро и на воздух...
Это не для сельчан, это для банковской шушары кормушка из госбюджета.