Сельским жителям дадут льготный кредит на воду, свет, тепло и газ

С 2020 года сельские жители смогут брать в банках льготные кредиты на благоустройство своих домов, пишет "Парламентская газета".

Льготный кредит сельчане смогут взять, чтобы провести в дом центральное или автономное электро-, водо- и газоснабжение, отопление, канализацию. Также деньги можно будет получить на ремонт жилища по договорам подряда.

Процентные ставки будут субсидировать таким образом, чтобы они не превышали 5%. Ставка по кредиту будет не ниже 1% и, соответственно, не выше 5%.

В документе, подготовленном правительством России, отмечается, что жители Ленобласти и регионов Дальнего востока могут рассчитывать на сумму не более 300 тыс. рублей, а сельчане из других регионов получат до 250 тысяч. Срок договора не может быть больше пяти лет.

При этом такой кредит не смогут взять жители внутригородских муниципальных образований Москвы и Петербурга, а также Московской области. О поселках внутри городов в других регионах не сообщается.

Льготное кредитование будет действовать в рамках новой государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий".