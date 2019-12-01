В Бийске такси вылетело из колеи на дороге и врезалось в столб

В Бийске водитель такси на колее не справился с управлением и врезался в столб, сообщают в паблике "Инцидент Бийск".

По словам очевидцев, ДТП случилось на улице Матросова. Водитель отделался испугом.

"Из-за халатности коммунальных служб нет уборки снега как на тротуарах, так и на дорогах", – рассказывают местные жители.

Впрочем, не все придерживаются такого мнения. В комментариях к публикации некоторые бийчане отмечают, что всем приходится ездить по таким дорогам, но не все вылетают. "Водитель сам виноват, не соблюдал скоростной режим", – приходят к выводу жители наукограда.