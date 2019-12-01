Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье

Состояние четырех пострадавших при падении автобуса с моста в Забайкалье медики оценивают как тяжелое, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минздрав России.

"Состояние четырех пациентов расценивается как тяжелое, одна пациентка прооперирована. Троим пациентам с сочетанной травмой будут проведены телемедицинские консультации со специалистами НМИЦ им. Бурденко Минздрава России и главным внештатным специалистом Министерства здравоохранения России по анестезиологии-реанимации Игорем Молчановым", – сообщили в ведомстве.

На сайте министерства утверждают, что эвакуация пострадавших в федеральные медучреждения в настоящий момент не требуется. Ситуация находится под личным контролем министра здравоохранения России Вероники Скворцовой.

Ранее сообщалось, что 18 человек находятся в состоянии средней степени тяжести, госпитализированы 14 пострадавших. Сейчас они находятся в нескольких районных больницах. Однако в случае необходимости могут быть привлечены два вертолета Забайкальского территориального центра медицины и катастроф, а также еще два вертолета Минобороны России.

Напомним, пассажирский автобус, перевозивший 43 пассажиров из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнга. Погибли 19 человек, в том числе двое детей.

По предварительным данным, причиной трагедии могло стать лопнувшее колесо. За рулем транспорта находился опытный водитель, он также погиб на месте ДТП.

Минтруд Забайкальского края совместно с региональным фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, объявил сбор денег для пострадавших и семей погибших. Информация опубликована на официальном сайте региона.

"В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения, которые работают на месте аварии. Отчет будет размещен", – заверили в пресс-службе губернатора региона.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту ДТП. "Бастрыкин потребовал от подчиненных детального расследования всех обстоятельств смертельного ДТП, в том числе выяснения причин и условий, повлекших трагические последствия", – отмечают в СК.