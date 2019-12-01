Житель Москвы продает волшебный камень за 20 млн рублей

Москвич разместил на сайте "Авито" объявление о продаже старинного древнего камня, который насыщен силой неизвестной природы. Цена вопроса – 20 млн рублей.

"Нашел на развалинах старого дома в Петербурге. Был завернут в старую газету. Камень был обвязан в непонятные нитки, которые не сохранились, осталась только цепочка из серебра. Когда держишь камень в руках, чувствуется сила. Камень непростой!" – описал свой лот мужчина.

По его словам, изделие "выполнено из камня путем отливки базальтовых пород, изготовлено до начала XIX века".

"Служило базидом, как проводником через себя абсолютной силы. Сейчас нет людей, способных прочитать суть предмета и понять его природу", – добавил продавец.

Он также отметил, что если кто-то не может позволить себе такую покупку, то это не значит, что она дорогая. "Просто вы не готовы", – объяснил автор объявления.

Кстати, хозяин волшебного камня готов торговаться. Единственное, просит проявлять адекватность в общении с ним по вопросу приобретения неизвестного артефакта.