Медведев поручил Голиковой оказать помощь пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил использовать все механизмы оказания помощи пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье, сообщает правительство РФ.

"Медведев по телефону поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой принять все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и родственникам погибших в результате ДТП с автобусом в Забайкалье", – отмечает кабмин в своем сообщении.

Также председатель правительства выразил соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, 1 декабря пассажирский автобус, перевозивший 43 пассажиров из Сретенска в Читу, упал с моста в реку Куэнга. Погибли 19 человек, в том числе двое детей. Около 20 человек получили травмы средней степени тяжести. Состояние четырех пострадавших медики расценивают как тяжелое.

Ранее на официальном сайте Забайкалья объявили сбор денег для пострадавших и семей погибших.

"В вопросах расходования средств, которые поступят на счет, гарантирована полная прозрачность. Распределение будет вестись с учетом мнений специалистов отделов социальной защиты населения. Отчет будет размещен", – заверили в пресс-службе губернатора региона.