Набиуллина объяснила, почему рубль стал крепким и показывает одну из лучших динамик

Главная причина укрепления рубля – правильная работа Центробанка на опережение и притоки капитала в Россию, сообщает РИА "Новости". Об этом глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала в интервью телеканалу "Россия-1".

Набиуллина отметила, что с начала 2019 года рубль продолжает сохранять одну из лучших динамик. В частности, он вырос примерно на 8,5% по отношению к доллару и почти на 11% – к евро.

"Основная причина такого укрепления – притоки капитала. Инвесторы ищут, где есть более доходные бумаги и вложения, поэтому наблюдался такой приток капитала во многие страны с формирующимися рынками, к которым относится и Россия", – сообщила глава ЦБ.

При этом, как она отметила, рубль укрепился еще и в условиях санкций. По ее словам, санкционная политика в целом заставляет Центробанк работать более осмотрительно.

"Мы уже привыкли жить в условиях постоянных дискуссий о новых санкциях. Мы всегда просчитываем и рисковый сценарий, чтобы наилучшим образом противостоять возможному давлению. Смотрим на разные аспекты финансовой стабильности, чтобы быть все время наготове", – подчеркнула Набиуллина.

Напомним, в июле 2019 года российский рубль признали самой недооцененной валютой в мире согласно "индексу бигмака". Авторы исследования, опубликованного в журнале Economist, отметили, что валютный курс рубля на 64,5% больше его реальной стоимости. Так, в США бигмак стоит 5,74 доллара, а в России – чуть более двух долларов. Таким образом, справедливый курс должен составлять 22,65 рубля за один доллар.

В январе немецкий Deutsche Bank также включил российский рубль в тройку самых недооцененных валют в мире.