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Медики рассказали, как сохранить спину здоровой при сидячей работе

, ИА "Амител"
Долговременная статическая нагрузка на позвоночник хуже кратковременной динамической
Нужно держать под контролем осанку / Фото: livemaster.ru

Нужно держать под контролем осанку / Фото: livemaster.ru

Боли в спине – самая частая жалоба при обращении к неврологу, поскольку сидячая работа просто "убивает" позвоночник, пишет "Тюменская область сегодня".

Как отметил тюменский невролог Максим Федулов, заниматься самолечением при болях в спине не стоит. "Причины проблем с позвоночником современных людей во многом связаны с малоподвижным образом жизни. Нагрузки на позвоночник при сидячей работе сопоставимы с поднятием тяжестей", – пояснил он.

При этом, по его словам, долговременная статическая нагрузка оказывается хуже кратковременной динамической.

Чтобы минимизировать последствия негативного воздействия гиподинамии на позвонки, следует помнить о мерах профилактики. Нужно держать под контролем осанку и как можно чаще менять позу.

Больше всего при сидячей работе страдают шейные позвонки. В таком случае нужно периодически делать разминку.

"Для этого в воздухе носом напишите все буквы алфавита. При первой возможности следует встать, пройтись по кабинету. От постоянного ношения каблуков лучше отказаться. Прогулки по асфальтовому покрытию тоже не приносят особенной пользы, предпочтение следует отдать пересеченной местности", – рассказал врач. А залогом здорового позвоночника он назвал велосипед и регулярное посещение бассейна.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

2.12.2019 07:40
- гость -

Гиперэкстензия, становая и тяга в наклоне.

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