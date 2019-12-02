Пожар в алтайском селе долго не могли потушить из-за отсутствия воды

Пожар в алтайском селе Безрукавке не могли потушить, из-за того что в населенном пункте отключили воду, сообщают в паблике "Инцидент Рубцовск". "Произошло возгорание гаражного бокса на улице Молодежной. Как на зло, в селе отсутствовала вода, поэтому горело долго", – рассказали очевидцы.

Инцидент случился в воскресенье днем, 1 декабря. К счастью, обошлось без жертв.

По словам местных жителей, в селе каждый день отключают воду из-за того что некоторые люди не платят за нее. "Из-за них ни у кого нет воды", – отмечают сельчане.