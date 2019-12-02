Из единственной инфекционной больницы Новочеркасска уволились сразу все три врача

Инфекционная больница в Новочеркасске Ростовской области временно не принимает пациентов из-за увольнения всех врачей стационара, сообщает администрация города.

В единственной специализированной больнице работали три врача стационарного отделения. Двое из них – возрастом старше 70 лет – уволились по собственному желанию в ноябре 2019 года. Доктор-инфекционист – заведующий отделением – находится на больничном, он также написал заявление.

"Средний медперсонал находится на рабочих местах, выполняя должностные обязанности по лечению пациентов, находящихся в стационарном отделении инфекционной больницы", – отмечают в мэрии.

В течение неопределенного периода всех взрослых пациентов из Новочеркасска будут госпитализировать в инфекционные отделения больниц в Ростове-на-Дону и городе Аксае. Туда же будут отправлять детей с кишечными инфекциями и другими инфекционными заболеваниями.

Дети с диагнозами ОРВИ, пневмония и ангина останутся в Новочеркасске, в детской городской больнице.