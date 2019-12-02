В РПЦ рассказали, когда душа вселяется в тело человека

В Русской православной церкви уверены, что эмбрион с момента зачатия – это уже человек, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказал председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Одни говорили, что душа появляется во время зачатия, другие, что в момент рождения, а третьи, что она формируется постепенно с формированием тела. Но для нас вопрос заключается не в том, когда душа вселяется в тело, а когда эмбрион становится человеком", – сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, несмотря на то, что в Церкви нет однозначного ответа, когда в человеке появляется душа, право на рождение возникает в момент зачатия человека.

"Когда появляется эмбрион, он имеет все права человека, в том числе право на рождение. Это не измеряется ни сантиметрами, ни сутками, ни неделями беременности", – подчеркнул представитель РПЦ.

"Поэтому мы считаем аборт недопустимым на любой стадии", – добавил митрополит.

Напомним, в июне 2019 года в РПЦ предложили наделить эмбрион правами человека. Ранее патриарх Кирилл сравнил с фашистами сделавших аборт женщин, даже если это произошло по медицинским показаниям.