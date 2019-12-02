Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в годы перестройки

Бывший министр экономики Андрей Нечаев рассказал Ura.ru, что обесценивание вкладов в годы перестройки произошло по вине советской власти, которая решила напечатать слишком много денег.

Нечаев отметил, что в последние годы существования СССР деньги печатались "без всякой меры". "В результате у населения скопились гигантские денежные доходы, а цены контролировались, что в итоге выражалось в тотальном дефиците товаров. И когда цены были либерализованы, произошел скачок цен, а эти вклады формально обесценились", – объяснил экс-министр.

Ранее сообщалось, что суммарный долг государства по компенсациям за утерянные вклады перед россиянами превысил 43 трлн рублей.

В июле 2019 года группа депутатов Госдумы выступила с инициативой возобновить компенсирующие выплаты. По их мнению, задолженность можно растянуть на много лет и отдавать ее частями не менее 2,5% в год от общей суммы долга.

Стоит отметить, что сейчас данный вопрос никак не решается. В стране с 2003 года регулярно накладывается "заморозка" на исполнение долговых обязательств перед советскими вкладчиками. Сейчас выплаты приостановлены до 2022 года.

При этом общая сумма ежегодно увеличивается. Так, если в 2019 году россиянам обязаны выплатить 43,82 трлн рублей, то в 2020 году – 45,4 трлн, а в 2021 году – 47,22 трлн.

Речь идет об обесценившихся в ходе "шоковой терапии" сбережениях россиян в Сбербанке до 20 июня 1991 года, а также о выплатах по страховым взносам и вложениям в государственные ценные бумаги СССР и РСФСР до 1 января 1992 года. Почти 30 лет люди не могут получить компенсации.