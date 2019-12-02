Названа стоимость разработки нового российского авианосца

Стоимость разработки и строительства нового российского авианосца оценивается в несколько сотен миллиардов рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свои источники в оборонно-промышленном комплексе.

"Авианосец – это дорогая история. Полный цикл создания такого корабля обойдется где-то в 300-400 миллиардов рублей", – сказал собеседник агентства.

По его словам, такие средства не предусмотрены текущей Государственной программой вооружений на 2018-2027 годы. При этом, как он подчеркнул, Минобороны изучает различные проекты авианосцев, предлагаемые российскими проектно-конструкторскими бюро.

"На последних совещаниях промышленности и командования ВМФ России мы пришли к общему выводу, что оптимальное водоизмещение для нового российского авианосца – от 65 000 до 70 000 тонн", – сказал источник в ОПК.

Между тем, как он отметил, существует несколько инициативных проектов. К примеру, представленный в 2019 году Невским ПКБ авианосец "Ламантин". По замыслу разработчиков, на корабле водоизмещением 80-90 тыс. тонн могут базироваться до 60 различных летательных аппаратов и 6-10 беспилотников. Крыловский научный центр также разработал проект авианосца "Шторм" с водоизмещением 80-90 тыс. тонн и длиной 300 метров. На этом корабле можно разместить до 90 летательных аппаратов, включая беспилотники.

Сейчас в составе ВМФ России всего один авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", водоизмещением 59 тыс. тонн, который находится в процессе ремонта. Предполагается, что технологии строительства авианосцев будут отработаны при создании двух универсальных кораблей-доков (отечественный аналог "Мистралей"), которые в 2020 году будут заложены на заводе "Залив" в Керчи.

Российское военное руководство неоднократно заявляло о необходимости строительства нового авианосца. Ранее сообщалось, что первый российский атомный авианосец начнут разрабатывать в 2023 году.