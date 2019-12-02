Лишь каждый сотый трудящийся в Алтайском крае получает больше 100 тыс. рублей

Алтайский край в рейтинге регионов-лидеров по максимальному уровню зарплат оказался в списке антилидеров – 73-е место из 85 возможных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование.
Согласно результатам исследования, в крае доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей составила 1,1%. При этом получающих менее 15 тысяч в регионе 24,6% – каждый четвертый имеет доход, приближенный к МРОТ и прожиточному минимуму.
Медианная зарплата в регионе 21,7 тыс. рублей – это искусственный показатель от статистики. То есть половина жителей получает ниже этой планки, а другая половина – выше. Самые распространенные зарплаты в крае укладываются в пределах 14-32 тысяч в месяц.
Республика Алтай в рейтинге разместилась выше – 61-е место. Соответственно, там лучше все показатели: 1,5%, 8,2%, 24,7 тыс. рублей и 18-36 тыс. рублей в месяц.
Причем, согласно данным исследования, в Республике Алтай в три раза меньше жителей, получающих менее 15 тысяч, – 8,2% против 24,6% в Алтайском крае. Однако в целом два Алтая оказались последними в списке, если рассматривать регионы СФО. В Сибири на первом месте Красноярский край – там 8,1% трудящихся имеют более 100 тысяч в месяц (столько же, сколько в РА получают менее 15 тысяч).
В среднем по России доход выше 100 тыс. рублей имеют 7% жителей. 11% – менее 15 тысяч. Медианная зарплата – 32 тысячи, а самые распространенные – от 20 до 52 тысяч в месяц.
Как отмечают аналитики, уровень социального расслоения в России находится на среднем по мировым меркам уровне. Даже несмотря на то, что разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная.
Аутсайдерами рейтинга стали семь регионов, в которых менее 1% работников могут похвастать заработком выше 100 тыс. рублей в месяц. При этом лишь в шести регионах доля высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, а в половине субъектов этот показатель составляет менее 2,5%.
Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в Алтайском крае по итогам семи месяцев 2019 года снизилась на 5% – до 27 612 рублей, но выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Комментарии
Уже как то незаметно для самих себя, мы стали Барнаул сравнивать с Горно-Алтайском, Тывой, Хакассией, Томском, Кемерово, а не с Красноярском или Новосибирском. И даже по таким невысоким меркам, АК - последний в Сибири по множеству критериев, в первую очередь по экономическому развитию и доходам населения.
Убогая провинция. Дефицитный бюджет. Самые низкие зарплаты. Отток населения и кадров.
ты ленгли штат вирджиния
2.12.2019 10:32
- гость -
А прорыв как же?!))
а как же "план Путина"? а "стратегия 2020"?
достали уже со средней зарплатой, выдумали какую то медианную.
Давайте по суммам с шагом в 100руб сколько человек получает и сразу всем всё ясно станет, а кому надо среднюю сам из этих данных посчитает или чё очково такой расклад дать, много что ясно сразу станет?!
каждый сотый трудящийся в Алтайском крае получает больше 100 тыс. рублей
Есть подозрение, что 90 % из них не стоят этих денег
Знаком с несколькими людьми, имеющими ежемесячный доход далеко за 100 тыс. рублей, но официально оформленных на МРОТ. Ещё несколько знакомых получают 25-35 тысяч в месяц, но вообще никак не оформлены. Где они учитываются? Кому нужны приведённые в статье цифры, если они не отражают реальности?
Вообще, реально ли в Барнауле найти работу с зарплатой 50к?
2.12.2019 11:00
месный
достали уже со средней зарплатой, выдумали какую то медианную.
Как раз медианная более точная.
Пример. Есть социум 5 человек с зарплатами 15, 19, 21, 30 и 150 т.р.
Средняя = 47 т.р. Медианная (из середины списка) = 21 т.р.
Чуешь что средняя имеет мало связи с реальностью? А медианная как раз делит список пополам, половина получает меньше, половина больше. Это более точный показатель того, как живут массы.
2.12.2019 12:43
- гость -
самая точная это с шагом в 100руб и колличество её получающих, а уж далее кому как хочется может среднюю, медианную, да хоть биссектрисную посчитать.
Если 15 получают 5500чел
19 - 200чел
21 - 100 чел
30 - 20 чел
150 - 2 чел
чё ваша медиана тут покажет, а так всё на лицо
Знаком с несколькими людьми, имеющими ежемесячный доход далеко за 100 тыс. рублей, но официально оформленных на МРОТ.
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гость, говори честно, а не завуалированно, что ты состоишь в этой группе по русски ОПГ
Обидно, что 98,9% работающего сейчас населения не сможет претендовать на страховую пенсию. Баллы на пенсию рассчитываются как раз из зарплаты 100 и более тысяч.
А можно адреса этих каждых сотых ?