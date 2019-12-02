Лишь каждый сотый трудящийся в Алтайском крае получает больше 100 тыс. рублей

Алтайский край в рейтинге регионов-лидеров по максимальному уровню зарплат оказался в списке антилидеров – 73-е место из 85 возможных, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на собственное исследование.
Согласно результатам исследования, в крае доля работающих с зарплатой выше 100 тыс. рублей составила 1,1%. При этом получающих менее 15 тысяч в регионе 24,6% – каждый четвертый имеет доход, приближенный к МРОТ и прожиточному минимуму.
Медианная зарплата в регионе 21,7 тыс. рублей – это искусственный показатель от статистики. То есть половина жителей получает ниже этой планки, а другая половина – выше. Самые распространенные зарплаты в крае укладываются в пределах 14-32 тысяч в месяц.
Республика Алтай в рейтинге разместилась выше – 61-е место. Соответственно, там лучше все показатели: 1,5%, 8,2%, 24,7 тыс. рублей и 18-36 тыс. рублей в месяц.
Причем, согласно данным исследования, в Республике Алтай в три раза меньше жителей, получающих менее 15 тысяч, – 8,2% против 24,6% в Алтайском крае. Однако в целом два Алтая оказались последними в списке, если рассматривать регионы СФО. В Сибири на первом месте Красноярский край – там 8,1% трудящихся имеют более 100 тысяч в месяц (столько же, сколько в РА получают менее 15 тысяч).
В среднем по России доход выше 100 тыс. рублей имеют 7% жителей. 11% – менее 15 тысяч. Медианная зарплата – 32 тысячи, а самые распространенные – от 20 до 52 тысяч в месяц.
Как отмечают аналитики, уровень социального расслоения в России находится на среднем по мировым меркам уровне. Даже несмотря на то, что разница между высокооплачиваемыми специалистами и работниками с низкими зарплатами в России достаточно чувствительная.
Аутсайдерами рейтинга стали семь регионов, в которых менее 1% работников могут похвастать заработком выше 100 тыс. рублей в месяц. При этом лишь в шести регионах доля высокооплачиваемых работников на уровне выше 20%, а в половине субъектов этот показатель составляет менее 2,5%.
Ранее сообщалось, что средняя номинальная зарплата в Алтайском крае по итогам семи месяцев 2019 года снизилась на 5% – до 27 612 рублей, но выросла на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Комментарии
Уже как то незаметно для самих себя, мы стали Барнаул сравнивать с Горно-Алтайском, Тывой, Хакассией, Томском, Кемерово, а не с Красноярском или Новосибирском. И даже по таким невысоким меркам, АК - последний в Сибири по множеству критериев, в первую очередь по экономическому развитию и доходам населения.
Убогая провинция. Дефицитный бюджет. Самые низкие зарплаты. Отток населения и кадров.
ты ленгли штат вирджиния
2.12.2019 10:32
- гость -
А прорыв как же?!))
а как же "план Путина"? а "стратегия 2020"?
достали уже со средней зарплатой, выдумали какую то медианную.
Давайте по суммам с шагом в 100руб сколько человек получает и сразу всем всё ясно станет, а кому надо среднюю сам из этих данных посчитает или чё очково такой расклад дать, много что ясно сразу станет?!
каждый сотый трудящийся в Алтайском крае получает больше 100 тыс. рублей
Есть подозрение, что 90 % из них не стоят этих денег