До +1°C: погода в Алтайском крае на 3 декабря

В Алтайском крае во вторник днем, 3 декабря, ожидается -6...-11 градусов, местами в южных районах до -4...+1°C. Без осадков, в утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 метров в секунду с усилением в южных районах до 15 метров, сообщает ЦГМС по краю.

Днем 4 и 5 декабря в регионе обещают -2...+3°C. Ночью будет -3...-8 градусов, местами до -14°C.

В Барнауле 3 декабря ожидается -6...-8 градусов. Без осадков, в утренние часы изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 4-9 метров в секунду.