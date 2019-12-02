"Жить здесь нереально". Люди замерзают в проблемном "Демидов-Парке"

Жильцы комплекса "Демидов-Парк" замерзают в своих квартирах. Температура в комнатах варьируется от +5 до + 14 градусов, воды горячей нет, лифт работает через раз. И это еще не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться сибирякам в "роскошном" "парке".
После многочисленных жалоб, жилой комплекс посетила краевая комиссия, сообщают "Вести22". В результате проверок выявлено большое количество строительных недоделок: дом плохо утеплен, система отопления спроектирована с ошибками, несмотря на то, что собственная котельная работает исправно. Резюме такое: дом не приспособлен к жизни в Сибири.
Владелица квартиры в ЖК "Демидов-Парк" Мария рассказывает, что им деваться с двумя детьми некуда. По ее словам, более или менее тепло в доме только тогда, когда тепло на улице. Отопление работает через раз, иногда его вовсе нет.
"Сегодня они его почти отключили. Воды горячей нет, лифт у нас работает один, и то с перебоями. Как здесь жить – это просто нереально", – говорит Мария.
Семья Сухининых долго ждали свою "долевку", в самой солнечной комнате сделали детскую. Но каково было их удивление, когда самая высокая температура там оказалась всего +5 градусов.
"Обогреватели в каждой квартире работают круглосуточно: так удается поднять температуру до +14 °С. За расходом электричества следить устали: в сутки у некоторых счетчик наматывает по 70 киловатт", – говорит Ксения Сухинина.
Аварийно-спасательная служба демонтировала фасадную плитку, чтобы посмотреть, в чем причина. Оказалось, что у дома отсутствует тепловая отсечка, бетон промерзает насквозь. Утеплитель заканчивается сразу после лоджии.
В подвале нет вопросов только к котельной, которая работает исправно, и тепло подается по нормативам. А вот система отопления в доме не отрегулирована и рассчитана на пятиэтажный дом. Потому и тепло здесь только на верхних этажах.
Что делать? Кто будет исправлять неполадки в доме?
По словам директора управляющей компании "Успех" Алексея Ткаченко, решать вопрос нужно с застройщиком и генподрядчиком. Первый – находится в процедуре банкротства и ничего не сможет сделать, второй – на контакт не идет.
"Сначала нужно определить вину "Крафта" (генподрядчик, – прим. ред.) и подрядных организаций, учитывая, что у нас застройщик на сегодня недееспособный в этой части. По итогам осмотра сейчас будет создана рабочая группа, которая сделает оргвыводы и наметит мероприятия по исправлению данной ситуации. Во сколько обойдется устранение больших строительных недоделок и кто за это заплатит, предстоит решить комиссии. Возможно, власти срочно выделят средства, чтобы новоселы "Демидов-Парка" не замерзли окончательно. Но, пожалуй, главный вопрос нужно задать тем, кто год назад давал разрешение на ввод в эксплуатацию такого новодела", – сказал директор "Успеха".
Напомним, жилой комплекс начали строить в 2014 году. В долевое строительство вложились более 500 человек. За все время поменялось несколько застройщиков. Дом долго не могли сдать в эксплуатацию. Будущие владельцы квартир даже просили Путина о помощи достроить дом.
Комментарии
Так вроде на деньги администрации краевой достраивали.
Теперь им куда деваться? Достроят. 200 квартир краю принадлежат, так как куплены были для медиков.
главный вопрос нужно задать тем, кто год назад давал разрешение на ввод в эксплуатацию такого новодела
Александр Богданович легко бы ответил на этот вопрос, но у него никто уже не спросит))
В подвале нет вопросов только к котельной, которая работает исправно, и тепло подается по нормативам. А вот система отопления в доме не отрегулирована и рассчитана на пятиэтажный дом. Потому и тепло здесь только на верхних этажах.
не понял, то есть мощности котельной хватает только на 5 этажей, тогда как тепло может подаваться по нормативам....
А причём тут генподрядчик - ему чё заказали он то и построил, а заказчик это принял
все стало очевидно, когда край купил 200 квартир и ввел дом в эксплуатацию по дипломатическим соображениям. Уже тогда любому хоть немного здравомыслящему человеку стало очевидно, что этот дом зимой не будет эксплуатироваться без проблем. Хотя и летом тоже будут неприятности, но об этом заговорят позже.
Этот дом надо было реконструировать на стадии строительства, а не достраивать.
Сейчас очень неспокойно себя будет чувствовать стройнадзор, ибо Карлина уже нет, а дом
с нарушениями непригодный для проживания, который необходимо вывести из эксплуатации есть
А причём тут генподрядчик - ему чё заказали он то и построил, а заказчик это принял
Приняли вопреки всем нормам, приняли под давлением руководства всех мастей
...и тепло подается по нормативам.
ну-ну
ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА:
в жилых помещениях - не ниже +18 °C (в угловых комнатах - +20 °C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92) -31 °C и ниже - в жилых помещениях - не ниже +20 °C (в угловых комнатах - +22 °C);
Зато как рекламировали этот комплекс по ТВ!
Как руководство края пиарило этот проект!