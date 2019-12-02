"Жить здесь нереально". Люди замерзают в проблемном "Демидов-Парке"

Жильцы комплекса "Демидов-Парк" замерзают в своих квартирах. Температура в комнатах варьируется от +5 до + 14 градусов, воды горячей нет, лифт работает через раз. И это еще не все проблемы, с которыми пришлось столкнуться сибирякам в "роскошном" "парке".

После многочисленных жалоб, жилой комплекс посетила краевая комиссия, сообщают "Вести22". В результате проверок выявлено большое количество строительных недоделок: дом плохо утеплен, система отопления спроектирована с ошибками, несмотря на то, что собственная котельная работает исправно. Резюме такое: дом не приспособлен к жизни в Сибири.

Владелица квартиры в ЖК "Демидов-Парк" Мария рассказывает, что им деваться с двумя детьми некуда. По ее словам, более или менее тепло в доме только тогда, когда тепло на улице. Отопление работает через раз, иногда его вовсе нет.

"Сегодня они его почти отключили. Воды горячей нет, лифт у нас работает один, и то с перебоями. Как здесь жить – это просто нереально", – говорит Мария.

Семья Сухининых долго ждали свою "долевку", в самой солнечной комнате сделали детскую. Но каково было их удивление, когда самая высокая температура там оказалась всего +5 градусов.

"Обогреватели в каждой квартире работают круглосуточно: так удается поднять температуру до +14 °С. За расходом электричества следить устали: в сутки у некоторых счетчик наматывает по 70 киловатт", – говорит Ксения Сухинина.

Аварийно-спасательная служба демонтировала фасадную плитку, чтобы посмотреть, в чем причина. Оказалось, что у дома отсутствует тепловая отсечка, бетон промерзает насквозь. Утеплитель заканчивается сразу после лоджии.

В подвале нет вопросов только к котельной, которая работает исправно, и тепло подается по нормативам. А вот система отопления в доме не отрегулирована и рассчитана на пятиэтажный дом. Потому и тепло здесь только на верхних этажах.

Что делать? Кто будет исправлять неполадки в доме?

По словам директора управляющей компании "Успех" Алексея Ткаченко, решать вопрос нужно с застройщиком и генподрядчиком. Первый – находится в процедуре банкротства и ничего не сможет сделать, второй – на контакт не идет.

"Сначала нужно определить вину "Крафта" (генподрядчик, – прим. ред.) и подрядных организаций, учитывая, что у нас застройщик на сегодня недееспособный в этой части. По итогам осмотра сейчас будет создана рабочая группа, которая сделает оргвыводы и наметит мероприятия по исправлению данной ситуации. Во сколько обойдется устранение больших строительных недоделок и кто за это заплатит, предстоит решить комиссии. Возможно, власти срочно выделят средства, чтобы новоселы "Демидов-Парка" не замерзли окончательно. Но, пожалуй, главный вопрос нужно задать тем, кто год назад давал разрешение на ввод в эксплуатацию такого новодела", – сказал директор "Успеха".

Напомним, жилой комплекс начали строить в 2014 году. В долевое строительство вложились более 500 человек. За все время поменялось несколько застройщиков. Дом долго не могли сдать в эксплуатацию. Будущие владельцы квартир даже просили Путина о помощи достроить дом.