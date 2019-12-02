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Диетолог рассказала, как сохранить фигуру после новогодних праздников

, ИА "Амител"
Невозможное возможно
Фото: ded-moroz-vyzov.ru

Фото: ded-moroz-vyzov.ru

Для того чтобы не потолстеть, нужно заменить классические праздничные блюда более полезными аналогами, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Весь вред праздничного ужина, по словам специалиста, заключается в том, что он состоит из жирных, соленых и сладких многокомпонентных блюд. Зачастую люди едят по нескольку блюд сразу, что создает трудности для пищеварения.

Соломатина порекомендовала заменять вредные ингредиенты в любимых рецептах на полезные. Например, в салат "Оливье" она посоветовала положить больше яичного желтка вместо белка, картофель заменить топинамбуром, а колбасу – куриной грудкой. Заправить салат лучше всего домашним майонезом, который можно приготовить самостоятельно.

К столу лучше подать больше легких овощных и фруктовых салатов, для которых не требуется жирная заправка. Холодец и студень стоит заменить заливной рыбой.

Традиционное для новогоднего стола "мясо по-французски" можно сделать легче. Для этого диетолог посоветовала заменить свинину на мясо кролика или индейки, пропитанное горчицей.

Врач напомнила, что набрать вес можно из-за любви к десертам. Совсем отказываться от них не стоит, но кремовые торты можно заменить на йогуртовые. Помимо тортов стол можно подсластить мороженым, сорбетом или фруктовыми салатами, пишет РИА "Новости".

 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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