Диетолог рассказала, как сохранить фигуру после новогодних праздников

Для того чтобы не потолстеть, нужно заменить классические праздничные блюда более полезными аналогами, рассказала диетолог Елена Соломатина.

Весь вред праздничного ужина, по словам специалиста, заключается в том, что он состоит из жирных, соленых и сладких многокомпонентных блюд. Зачастую люди едят по нескольку блюд сразу, что создает трудности для пищеварения.

Соломатина порекомендовала заменять вредные ингредиенты в любимых рецептах на полезные. Например, в салат "Оливье" она посоветовала положить больше яичного желтка вместо белка, картофель заменить топинамбуром, а колбасу – куриной грудкой. Заправить салат лучше всего домашним майонезом, который можно приготовить самостоятельно.

К столу лучше подать больше легких овощных и фруктовых салатов, для которых не требуется жирная заправка. Холодец и студень стоит заменить заливной рыбой.

Традиционное для новогоднего стола "мясо по-французски" можно сделать легче. Для этого диетолог посоветовала заменить свинину на мясо кролика или индейки, пропитанное горчицей.

Врач напомнила, что набрать вес можно из-за любви к десертам. Совсем отказываться от них не стоит, но кремовые торты можно заменить на йогуртовые. Помимо тортов стол можно подсластить мороженым, сорбетом или фруктовыми салатами, пишет РИА "Новости".