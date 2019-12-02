Главу религиозной секты на Урале задержали после ритуального убийства ребенка

Следователи задержали для допроса 48-летнюю Земфиру Гайнуллину по делу о ритуальном убийстве девятилетнего мальчика из Белоруссии, сообщает Znak.

О ее причастности к убийству данных нет, но во всей истории она однозначно фигурировала. Два дня женщина пыталась воскресить убитого ребенка, а после того как эта идея не удалась, его закопали в парке.

Руководитель сообщества "Ученики Христа" на допросе заявила, что по образованию она "ученик бога" и живет не в этом мире. Известно, что к религиозной деятельности Гайнуллина приступила в 2012 году. Своих адептов она заставляет жестоко наказывать детей за провинности.

Напомним, что тело девятилетнего мальчика было найдено в лесополосе города Екатеринбурга. Во рту у него был кляп, а на теле множество следов от ударов плетью. Ребенка убили при попытке "изгнать из него беса". Мать мальчика задержана, отец, который, предположительно, является уроженцем Алтайского края, до сих пор не найден.