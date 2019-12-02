Пусть земля будет пухом: в Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП

2 декабря в Забайкальском крае объявлен днем траура по погибшим в ДТП. Падение рейсового автобуса с моста унесло жизни 19 человек, среди них двое детей. 22 пассажира получили травмы разной степени тяжести.

На данный момент родственники опознали 17 человек. Все они жители Сретенского района, пишет "Российская газета".

Страшная авария произошла в Забайкалье 1 декабря в 15:00 по местному времени. Рейсовый автобус, в котором было 43 пассажира, направлялся из Сретенска в Читу. В 60 километрах от города Сретенска он рухнул с моста. По предварительной информации, причиной ДТП могло стать лопнувшее колесо.

По факту ЧП расследуется уголовное дело.

После случившегося Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой применить все возможные механизмы оказания помощи пострадавшим.