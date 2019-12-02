Житель Камня-на-Оби предотвратил пожар с возможными жертвами

Автомобиль загорелся в одном из дворов в Камне-на-Оби. Случайный прохожий предотвратил распространение огня на жилой дом, сообщают "Каменские известия".

Мужчина возвращался домой с детьми, когда почувствовал запах горелого пластика и увидел всполохи огня. Подойдя ближе он заметил, что во дворе горит автомобиль, стоящий около дома.

"Недолго думая я перелез через забор и начал стучать в окно дома. Никто не реагировал. Я начал стучать в другое окно. В доме увидел двух маленьких детей, они заметили меня и сообщили об этом взрослым", – рассказал горожанин.

В это время он уже вызвал пожарных и отошел подальше от автомобиля. Самое страшное, отметил мужчина, что огонь мог перекинуться на дом, в котором находились люди.

Прибывшие на место пожарные быстро потушили огонь. Причины возгорания выясняются.