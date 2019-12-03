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Шаги к успеху по граблям: почему предприниматели не знают о господдержке для бизнеса?

, ИА "Амител"
Многие бизнесмены просто не знают, что ставки по кредитам для них могут быть в разы ниже
Фото: amic.ru / Александр Соколов

Фото: amic.ru / Александр Соколов

В Алтайском крае определили самые интересные бизнес-проекты региона. В рамках форума "Территория бизнеса – территория жизни" в Барнауле прошла всероссийская премия "Бизнес-Успех". Жюри определило самых целеустремленных предпринимателей, которым вручили "золотые домкраты". А еще специалисты объяснили бизнесменам, что помимо этой символической награды существует еще один "домкрат" – господдержка предпринимательства. Как выяснилось, далеко не все участники премии знали, что путь к успеху может быть проще, если пользоваться льготами.

"Оскар" для предпринимателей

Как выбрать победителя, если предприниматели занимаются абсолютно разными проектами? Обладатель "золотого домкрата" должен быть целеустремленным человеком, который искренне влюблен в свое дело, рассказал Азат Газизов, вице-президент "Опоры России", которая является организатором премии.

"В Барнауле проходит уже 99-й этап всероссийской премии. За это время в ней приняло участие более 70 тысяч человек. Поверьте, часто у жюри стоял выбор между опытным бизнесменом, у которого многомиллионная прибыль, и начинающий предприниматель, который придумал оригинальное решение. И побеждал второй, поскольку очень важно поддержать его целеустремленность, дать возможность развиться", – объяснил Газизов.

По его словам, домкрат – это аналог "Оскара" для российских бизнесменов. Но даже тех, кому премии не досталось, уже можно считать победителями. Регламент премии такой, что участие в ней полезно каждому. Выступающему нужно всего за три минуты рассказать членам жюри о деле, в котором он вложит столько времени и сил. По словам Газизова, это позволяет иначе взглянуть на свой бизнес и переосмыслить некоторые моменты.

Мрамор и молоко

Всего на победу в этот раз претендовало 12 участников. Каждый из них рассказал о своем деле и ответил на вопросы жюри. Проекты оценивали специалисты банковской сферы, бизнес-тренеры и известные отечественные бизнесмены. Всего в этот день вручили семь статуэток.

В номинации "Лучший производственный проект" победил Владислав Порошин из Барнаула. Специалистов удивила его идея "гибкого мрамора". Это утеплитель и отделочный камень, соединенные вместе. По словам Порошина, оригинальное решение он увидел в Германии, когда искал способ сэкономить на материалах. Причем применение "гибкого мрамора" позволяет сэкономить не только деньги, но и пространство в помещении.

Но особый ажиотаж вызвал проект Анны Смирновой из Рубцовска. Она просто, но с огромным увлечением рассказала о своем крестьянско-фермерском хозяйстве. Если 10 лет назад у нее была всего лишь одна корова, то теперь у нее более 125 голов скота. В дальнейшем она планирует увеличить это число до 250, создать новые рабочие места и начать самостоятельно перерабатывать молоко.

По ее словам, в развитии бизнеса ей помог грант как начинающему фермеру, а также кредит под 16% годовых. Представители банковского сектора удивились: ставка могла бы быть вообще 5%, если бы Анна знала о льготах для малых и средних предпринимателей. Не зная о помощи бизнесу, она просто упустила выгоду.

И таких участников оказалось немало: кто-то с недоверием относился к господдержке для бизнеса, а кто-то честно признался, что вообще о ней не слышал.

Всего жюри отобрало семь победителей, которые получили возможность участвовать в финальном этапе конкурса "Бизнес-Успех" в Москве.

Деньги есть

На форуме также были организованны круглые столы и мастер-классы: чтобы предприниматели узнали об эффективных решениях и льготах, которые помогут им добиться успеха. Один из круглых столов был посвящен доступности финансовой поддержки для предпринимателей. Руководитель центра предоставления гарантий "Алтайского фонда МСП" Наталья Магель рассказала начинающим бизнесменам о том, какую помощь им готовы оказать в Алтайском крае.

"Сегодня у предпринимателей есть возможность кредитоваться по закрепленным льготным ставкам. Например, в этом году ставка составила 8,5% годовых. Те, кто знает про поддержку, активно ей пользуются. Есть предприниматели, которые неоднократно обращаются за финансовой помощью. Но мы хотим привлекать и новых клиентов. Ресурс, который выделяет государство на поддержку бизнеса, очень большой. Для многих начинающих предпринимателей это возможность добиться успеха", – пояснила Магель.

Причем в фонде не только помогают оформить кредит в банке на льготных условиях, но и готовы поручиться, если предпринимателю не хватает залога.

По ее словам, предприниматели все чаще пользуются льготой, поскольку видят: многие клиенты "Фонда МСП" добились успеха, а на подобных форумах теперь выступают в качестве экспертов. Государство идет навстречу бизнесу: в этом году минимальный размер кредита снизили до 500 тысяч рублей. А это значит, что по льготной ставке могут кредитоваться даже начинающие предприниматели, которым не нужен многомиллионный капитал.

Господдержка для предпринимательства становится все доступнее и это дает результат, сообщила Наталья Магель. За первые девять месяцев 2019 года Алтайский фонд микрозаймов обеспечил малый бизнес льготными кредитами на сумму 383,6 млн рублей.

Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

3.12.2019 07:27
- гость -

Все они знают. Но, брать деньги у государства в долг еще хуже, чем у мафии.

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