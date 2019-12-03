Шаги к успеху по граблям: почему предприниматели не знают о господдержке для бизнеса?

В Алтайском крае определили самые интересные бизнес-проекты региона. В рамках форума "Территория бизнеса – территория жизни" в Барнауле прошла всероссийская премия "Бизнес-Успех". Жюри определило самых целеустремленных предпринимателей, которым вручили "золотые домкраты". А еще специалисты объяснили бизнесменам, что помимо этой символической награды существует еще один "домкрат" – господдержка предпринимательства. Как выяснилось, далеко не все участники премии знали, что путь к успеху может быть проще, если пользоваться льготами.
"Оскар" для предпринимателей
Как выбрать победителя, если предприниматели занимаются абсолютно разными проектами? Обладатель "золотого домкрата" должен быть целеустремленным человеком, который искренне влюблен в свое дело, рассказал Азат Газизов, вице-президент "Опоры России", которая является организатором премии.
"В Барнауле проходит уже 99-й этап всероссийской премии. За это время в ней приняло участие более 70 тысяч человек. Поверьте, часто у жюри стоял выбор между опытным бизнесменом, у которого многомиллионная прибыль, и начинающий предприниматель, который придумал оригинальное решение. И побеждал второй, поскольку очень важно поддержать его целеустремленность, дать возможность развиться", – объяснил Газизов.
По его словам, домкрат – это аналог "Оскара" для российских бизнесменов. Но даже тех, кому премии не досталось, уже можно считать победителями. Регламент премии такой, что участие в ней полезно каждому. Выступающему нужно всего за три минуты рассказать членам жюри о деле, в котором он вложит столько времени и сил. По словам Газизова, это позволяет иначе взглянуть на свой бизнес и переосмыслить некоторые моменты.
Мрамор и молоко
Всего на победу в этот раз претендовало 12 участников. Каждый из них рассказал о своем деле и ответил на вопросы жюри. Проекты оценивали специалисты банковской сферы, бизнес-тренеры и известные отечественные бизнесмены. Всего в этот день вручили семь статуэток.
В номинации "Лучший производственный проект" победил Владислав Порошин из Барнаула. Специалистов удивила его идея "гибкого мрамора". Это утеплитель и отделочный камень, соединенные вместе. По словам Порошина, оригинальное решение он увидел в Германии, когда искал способ сэкономить на материалах. Причем применение "гибкого мрамора" позволяет сэкономить не только деньги, но и пространство в помещении.
Но особый ажиотаж вызвал проект Анны Смирновой из Рубцовска. Она просто, но с огромным увлечением рассказала о своем крестьянско-фермерском хозяйстве. Если 10 лет назад у нее была всего лишь одна корова, то теперь у нее более 125 голов скота. В дальнейшем она планирует увеличить это число до 250, создать новые рабочие места и начать самостоятельно перерабатывать молоко.
По ее словам, в развитии бизнеса ей помог грант как начинающему фермеру, а также кредит под 16% годовых. Представители банковского сектора удивились: ставка могла бы быть вообще 5%, если бы Анна знала о льготах для малых и средних предпринимателей. Не зная о помощи бизнесу, она просто упустила выгоду.
И таких участников оказалось немало: кто-то с недоверием относился к господдержке для бизнеса, а кто-то честно признался, что вообще о ней не слышал.
Всего жюри отобрало семь победителей, которые получили возможность участвовать в финальном этапе конкурса "Бизнес-Успех" в Москве.
Деньги есть
На форуме также были организованны круглые столы и мастер-классы: чтобы предприниматели узнали об эффективных решениях и льготах, которые помогут им добиться успеха. Один из круглых столов был посвящен доступности финансовой поддержки для предпринимателей. Руководитель центра предоставления гарантий "Алтайского фонда МСП" Наталья Магель рассказала начинающим бизнесменам о том, какую помощь им готовы оказать в Алтайском крае.
"Сегодня у предпринимателей есть возможность кредитоваться по закрепленным льготным ставкам. Например, в этом году ставка составила 8,5% годовых. Те, кто знает про поддержку, активно ей пользуются. Есть предприниматели, которые неоднократно обращаются за финансовой помощью. Но мы хотим привлекать и новых клиентов. Ресурс, который выделяет государство на поддержку бизнеса, очень большой. Для многих начинающих предпринимателей это возможность добиться успеха", – пояснила Магель.
Причем в фонде не только помогают оформить кредит в банке на льготных условиях, но и готовы поручиться, если предпринимателю не хватает залога.
По ее словам, предприниматели все чаще пользуются льготой, поскольку видят: многие клиенты "Фонда МСП" добились успеха, а на подобных форумах теперь выступают в качестве экспертов. Государство идет навстречу бизнесу: в этом году минимальный размер кредита снизили до 500 тысяч рублей. А это значит, что по льготной ставке могут кредитоваться даже начинающие предприниматели, которым не нужен многомиллионный капитал.
Господдержка для предпринимательства становится все доступнее и это дает результат, сообщила Наталья Магель. За первые девять месяцев 2019 года Алтайский фонд микрозаймов обеспечил малый бизнес льготными кредитами на сумму 383,6 млн рублей.
Комментарии
Все они знают. Но, брать деньги у государства в долг еще хуже, чем у мафии.