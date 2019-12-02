Врач скорой помощи в Братске искала лечение для ребенка с помощью Google

В интернете появилось видео, где врач скорой помощи зачитывает рекомендации по лечению маленького ребенка, которые нашла в Google. Сообщается, что инцидент произошел в Братске.
На кадрах видно, как женщина, сидя рядом с маленьким пациентом, с экрана телефона считывает информацию и рассказывает, чего стоит ожидать родителям малыша. При этом она затрудняется прочитать слово "сукровица".
Пользователи стали критиковать врача за ее методы поиска и предоставления нужной информации. Некоторые предположили, что женщина может не иметь специального образования. Однако часть комментаторов отмечает, что она могла зачитывать рекомендацию к приему лекарств, пишет Life.
Комментарии
ну и что
И что?! Может информация по этому конкретному случаю встречается редко в практике. А когдв нам врач ставит диагноз и всё расказывает - мы же тоже дома дочитываем про свою болезнь!
2.12.2019 11:59
- гость -
ну и что
Вы "врач" из поликлиники №1 г.Барнаула? Тот тоже анализы расшифровывает с помощью Гугла. Причем, при вас и не стесняясь. Выйдя в кабинета в глубоком шоке, очень сильно посочувствовала пожилым людям, сидящим к нему в очереди. У меня есть возможность не ходить к этому "умнику", а у них нет.
И что здесь такого?! „Всё знают и всё понимают только дураки да шарлатаны“ - говаривал А.П. Чехов. Врач, который сомневается, априори хороший доктор. Больше должен настораживать безапеляционный и самоуверенный специалист, а тот который принимает решение посоветовавшись (даже с ГУГЛОМ) внушает уважение.
Дооптимизировались...