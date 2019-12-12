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В Барнауле построили дом с правильными планировками квартир

, ИА "Амител"
В ЖК "Мечта" открыта "охота" на самые "вкусные" евродвушки и евротрешки
ЖК 'Мечта' расположен на кромке леса, но в 5 минутах езды до делового центра города / Фото: 'Строительный камень'

ЖК "Мечта" расположен на кромке леса, но в 5 минутах езды до делового центра города / Фото: "Строительный камень"

Современная мебель, техника, да и в целом стиль жизни человека едва ли укладываются в планировки середины прошлого века. То кухня чересчур мала, то гостиная неудобно вытянута в тоннель, то в прихожую не втиснуть гардероб. Поэтому барнаульская компания "Строительный камень" в своем ЖК "Мечта" сделала ставку на актуальные форматы квартир. На финишной прямой строительства открыты продажи самых лучших вариантов.

Не дом, а "Мечта"

Семнадцатиэтажный ЖК "Мечта" расположен на Змеиногорском тракте, 82, на кромке леса и рядом с деловым центром города – всего в 5 минутах езды до площади Спартака и 5 минутах ходьбы до ленточного бора. У здания толстые стены и высокотехнологичные стеклопакеты, защищающие от холода, жары и уличного шума.

Для жильцов устроены тихий двор и закрытая территория. Рядом с домом расположены частный и муниципальный детские сады, а также Лыжня здоровья и много других мест притяжения. Это ли не уровень жизни высокого класса?

Жилой комплекс возводит ООО СЗ ИСК "Строительный камень". Дом на высокой степени готовности. Возведены все 17 этажей и скоро планируется заселение.

Пространство и свет: двухкомнатная квартира "Евро"

У этой квартиры много достоинств, но главное – она функциональная и светлая. В гостиной с нишей для кухонного гарнитура есть два окна, в том числе с выходом на просторную лоджию с витражом. Здесь можно поставить обеденный стол или устроить еще один уголок для релакса. А может уютный кабинет? Особенно прекрасный вид на макушки сосен и городскую архитектуру открывается из квартир на десятом и более высоких этажах.

Еще на одну лоджию можно попасть из спальной комнаты. Она выходит на другую сторону дома, а значит, подарит еще один великолепный пейзаж!

Для кого эта квартира? Для мечтателей! Для приверженцев здорового образа жизни! Для фрилансеров и людей с хобби!

Свобода и фантазия: трехкомнатная квартира "Евро"

Один из лучших вариантов: трехкомнатная квартира площадью 67 кв.м. Она  угловая, не торцевая, не граничит с лифтом. Здесь хорошо спроектирована прихожая, в которую идеально впишется просторный гардероб, пуфик и огромное зеркало.

Окна двух спален выходят во двор. Это позволяет добиться идеального комфорта и тишины. Это уютные помещения правильной геометрической формы. Одну из них, кстати, при необходимости можно выделить под кабинет. Просторная кухня-гостиная станет уютным местом для встречи гостей, семейных званых ужинов или тихих вечеров с книгой и чашкой чего-то ароматного и согревающего…

Гостиная и спальни продолжаются остекленными лоджиями с потрясающим видом на город, реку и лес. Как их использовать? Хоть как! Здесь можно устроить царство геймера, уголок для йоги, игровую, релакс-зону с кофейным столиком. Идей бесконечное множество!

Для кого квартира? Она подойдет для роскошной жизни в стиле соло, современной независимой пары или молодой семьи с детьми.

Как купить?

Продажа квартир формата "Евро" в ЖК "Мечта" открыта. Для покупателей действуют программы кредитования и рассрочки платежа. Дом на Змеиногорском тракте, 82, входит в число новостроек, в которых по-прежнему можно продавать классические "долевки". А с 10 по 27 декабря 2019 года можно получить очень хороший бонус при заключении договора.

ООО ИСК "Строительный камень"
Барнаул, Змеиногорский тракт, 82, тел. +7 (3852) 717-827
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На правах рекламы
Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

12.12.2019 09:28
- гость -

Впритык к трамвайным путям. На нижних этажах окна, выходящие на Змеиногорский, полностью перекрыты деревьями - квартира будет очень темной. (Хоть не вырубили, и на том спасибо)

12.12.2019 09:34
- гость -

"евро" - это правильная планировка?
двушка с объединенным санузлом - это правильная планировка?

12.12.2019 09:42
- гость -

Планировки, представленные в статье - так себе. А лоджия и в 8 квадратов и балкон в 6 - это вообще нерациональное пространство. Что бы из него сделать пригодное, надо вложиться прилично. Так что Мечта какая то не Мечта.

12.12.2019 10:22
- гость -

Вау ! Прям как в Европе! В Ницце и Амстердаме такие же дома!

12.12.2019 10:23
- гость -

12.12.2019 09:42
- гость -

А что можно сделать из лоджии и зачем? Я еще понимаю выйти на лоджию покурить.

12.12.2019 10:40
Гость

По сути это квартиры одна и двухкомнатные просто с большой кухней

12.12.2019 11:13
- гость -

Особенно прекрасный вид на макушки сосен и городскую архитектуру открывается из квартир на десятом и более высоких этажах.

Первые этажи и не рекламируют.

Это уютные помещения правильной геометрической формы

А остальные амебообразные?

12.12.2019 11:29
Пионер

С одной стороны смотришь на трамвай, с другой на жизнь мажоров в Таун хаусах. Ехать 5 минут до центра, а выезжать, без светофора, все 40. Опять же, ни школы, ни садика. Какая- то извращённая мечта

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