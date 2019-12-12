В Барнауле построили дом с правильными планировками квартир

Современная мебель, техника, да и в целом стиль жизни человека едва ли укладываются в планировки середины прошлого века. То кухня чересчур мала, то гостиная неудобно вытянута в тоннель, то в прихожую не втиснуть гардероб. Поэтому барнаульская компания "Строительный камень" в своем ЖК "Мечта" сделала ставку на актуальные форматы квартир. На финишной прямой строительства открыты продажи самых лучших вариантов.
Не дом, а "Мечта"
Семнадцатиэтажный ЖК "Мечта" расположен на Змеиногорском тракте, 82, на кромке леса и рядом с деловым центром города – всего в 5 минутах езды до площади Спартака и 5 минутах ходьбы до ленточного бора. У здания толстые стены и высокотехнологичные стеклопакеты, защищающие от холода, жары и уличного шума.
Для жильцов устроены тихий двор и закрытая территория. Рядом с домом расположены частный и муниципальный детские сады, а также Лыжня здоровья и много других мест притяжения. Это ли не уровень жизни высокого класса?
Жилой комплекс возводит ООО СЗ ИСК "Строительный камень". Дом на высокой степени готовности. Возведены все 17 этажей и скоро планируется заселение.
Пространство и свет: двухкомнатная квартира "Евро"
У этой квартиры много достоинств, но главное – она функциональная и светлая. В гостиной с нишей для кухонного гарнитура есть два окна, в том числе с выходом на просторную лоджию с витражом. Здесь можно поставить обеденный стол или устроить еще один уголок для релакса. А может уютный кабинет? Особенно прекрасный вид на макушки сосен и городскую архитектуру открывается из квартир на десятом и более высоких этажах.
Еще на одну лоджию можно попасть из спальной комнаты. Она выходит на другую сторону дома, а значит, подарит еще один великолепный пейзаж!
Для кого эта квартира? Для мечтателей! Для приверженцев здорового образа жизни! Для фрилансеров и людей с хобби!
Свобода и фантазия: трехкомнатная квартира "Евро"
Один из лучших вариантов: трехкомнатная квартира площадью 67 кв.м. Она угловая, не торцевая, не граничит с лифтом. Здесь хорошо спроектирована прихожая, в которую идеально впишется просторный гардероб, пуфик и огромное зеркало.
Окна двух спален выходят во двор. Это позволяет добиться идеального комфорта и тишины. Это уютные помещения правильной геометрической формы. Одну из них, кстати, при необходимости можно выделить под кабинет. Просторная кухня-гостиная станет уютным местом для встречи гостей, семейных званых ужинов или тихих вечеров с книгой и чашкой чего-то ароматного и согревающего…
Гостиная и спальни продолжаются остекленными лоджиями с потрясающим видом на город, реку и лес. Как их использовать? Хоть как! Здесь можно устроить царство геймера, уголок для йоги, игровую, релакс-зону с кофейным столиком. Идей бесконечное множество!
Для кого квартира? Она подойдет для роскошной жизни в стиле соло, современной независимой пары или молодой семьи с детьми.
Как купить?
Продажа квартир формата "Евро" в ЖК "Мечта" открыта. Для покупателей действуют программы кредитования и рассрочки платежа. Дом на Змеиногорском тракте, 82, входит в число новостроек, в которых по-прежнему можно продавать классические "долевки". А с 10 по 27 декабря 2019 года можно получить очень хороший бонус при заключении договора.
ООО ИСК "Строительный камень"
Барнаул, Змеиногорский тракт, 82, тел. +7 (3852) 717-827
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Комментарии
Впритык к трамвайным путям. На нижних этажах окна, выходящие на Змеиногорский, полностью перекрыты деревьями - квартира будет очень темной. (Хоть не вырубили, и на том спасибо)
"евро" - это правильная планировка?
двушка с объединенным санузлом - это правильная планировка?
Планировки, представленные в статье - так себе. А лоджия и в 8 квадратов и балкон в 6 - это вообще нерациональное пространство. Что бы из него сделать пригодное, надо вложиться прилично. Так что Мечта какая то не Мечта.