Новый режим: алтайские врачи подвели первые итоги работы поликлиник до восьми вечера

Первые итоги нового режима работы алтайских поликлиник проанализировали и обсудили на выездном совещании с главными врачами краевых медицинских организаций. Оно прошло в Ребрихинской центральной районной больнице.

"Основные изменения коснулись приема участковых терапевтов, кабинетов неотложной помощи, работы процедурных кабинетов и кабинетов профилактики", – сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Медики проанализировали, насколько доступна запись к врачам, наличие талонов на две недели вперед и выявили, что нужно рассмотреть вопрос кадрового обеспечения в первичном звене.

Также часть заседания посвятили организации диспансерного наблюдения за пациентами с хроническими заболеваниями, работе службы неотложной помощи и кабинетов медицинской профилактики.

Еще главные врачи и специалисты министерства обсудили основные причины жалоб и обращений пациентов, возможность выявлять на их основе "точки напряжения" в работе поликлиники и принимать соответствующие организационные решения по исправлению ситуации.

Напомним, что большинство поликлиник Алтайского края перешли на новый режим работы. Они принимают пациентов до восьми вечера, а также по субботам.