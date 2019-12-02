Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями

Группа ученых из США, Германии, Франции и Бразилии доказала, что начинать утро с кофе – хорошая привычка, пишет "РГ". Напитки, которые содержат кофеин, полезны для мозга и помогают в борьбе с когнитивными нарушениями, вызванными старением.

Установлено, что определенный рецептор играет ключевую роль в старении мозга. Так, ученые выяснили, что аномальная экспрессия аденозинового А2А-рецептора вызывает проблемы с памятью у мышей. Кофеин блокирует его и возвращает подопытных к нормальной работе. Также он препятствует старению мозга.

Эксперты отметили, что кроме этого, кофе предотвращает образование камней в желчном пузыре, снижает риск фиброза и цирроза печени. Употребление одной чашки напитка в день снижает риск рака печени.