От коробки до фуры: в России появился новый логистический сервис

Оператор цифровых возможностей "МегаФон" запустил цифровую логистическую платформу "МегаФон-Карго". Этот автоматизированный сервис, обладая полноценным электронным документооборотом, формирует объективный рейтинг перевозчиков и автоматически сравнивает стоимость перевозки различными транспортными компаниями, позволяя организовать совместную доставку.

Благодаря таким решениям, как "Контроль кадров", "Контроль автопарка" и "Контроль грузов", перевозку любого груза можно отслеживать в режиме реального времени. Также сервис позволяет подписывать доверенность и транспортную накладную с помощью мобильной электронной подписи. Только за время тестового периода платформой выполнено более 14 тысяч заявок.

"Сервис "МегаФон-Карго" сочетает в себе элементы TMS-системы, маркетплейса, агрегатора, облачного сервиса и является логистической экосистемой, предназначенной для грузовладельцев любого масштаба, – отмечает руководитель по IoT "МегаФона" Павел Иванченко. – "МегаФон-Карго" обеспечивает сквозной процесс транспортной логистики, интеграцию с учетной и складской системами, транспортными и страховыми компаниями. Логистическая платформа не берет на себя роль экспедитора, а создает удобную для работы систему, которая позволяет сэкономить до 40% на транспортировках и сократить в два раза трудозатраты логистов на поиск и проверку благонадежности транспортной компании".

Разработчиком платформы является Mail.ru Group.

"Мы считаем, что практики цифрового взаимодействия, накопленные в интернет-среде, смогут быть полезны для компаний из традиционных отраслей, в том числе из сферы грузоперевозок. В ходе работы над платформой "МегаФон-Карго" была задействована технологическая база Mail.ru Group и обширный опыт разработки высоконагруженных сервисов. Объединение усилий ведущих игроков интернет и телеком рынков, а также логистических операторов даст новый уровень качества нашим заказчикам", – комментирует управляющий директор Mail.ru Цифровые технологии Павел Гонтарев.

Стоимость сервиса "МегаФон-Карго" зависит от потребностей грузовладельца и выбранного пакета опций. После регистрации в системе предоставляется бесплатный тестовый период с неограниченным функционалом на 10 заявок на отправление грузов. Предложение для крупного бизнеса включает индивидуальную проработку интеграции транспортной платформы с внутренними учетными системами компании-клиента.