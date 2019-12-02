Власть знает о проблемах. Единороссы рассказали студентам Барнаула о работе партии

Секретарь Барнаульского отделения партии Юрий Еремеев и депутат гордумы Дмитрий Абалымов рассказали студентам, которые планируют вступить в партию, как ЕР помогает городу. Это встреча прошла в честь 18-летия "Единой России", сообщает пресс-служба партии.

"Власть, как на местах, так и региональная, знает о существующих проблемах города и старается изменить ситуацию. Масштабный ремонт дорог, благоустройство дворов и общественных территорий, строительство образовательных и медицинских учреждений, обновление культурных и спортивных объектов – все это и многое другое проходит при активном участии партийцев", – рассказал Юрий Еремеев.

Он отметил, что партия активно участвует в реализации и своих, и национальных проектов. И посоветовал молодежи "инвестировать в себя и свое образование", участвовать в молодежных парламентах, социально значимых проектах.

Депутат Дмитрий Абалымов порекомендовал студентам попробовать развить малый бизнес, поддержку которому оказывают на всех уровнях власти.

"Радует, что будущие специалисты как технического, так и гуманитарного профилей не планируют уезжать из Барнаула и прочно ассоциируют себя с городом, где живут и получают образование. Пожалуй, две вещи, которые волнуют сегодняшних студентов, – куда трудоустроиться и как принести пользу Барнаулу. Будем помогать и направлять", – добавил Еремеев.