Там нет алкоголя, но: в России могут запретить детское шампанское

С предложением обсудить запрет на детское шампанское выступило Министерство промышленности и торговли России после обращения с такой идеей депутата Госдумы Виталия Милонова.

По мнению госдумовца, детский напиток с пузыриками с юного возраста формирует положительное отношение к алкоголю, что в будущем может привести к неприятностям. Кроме "шампусика" в зону обсуждения вошли и детские сигареты, сообщает РИА "Новости".

Ведомство ответило Милонову, что для "законодательного запрета или другого ограничения необходимы научные, аналитические и статистические данные, свидетельствующие о невозможности урегулирования проблемы иным способом". Также в Минпромторге подчеркнули, что этот вопрос необходимо обсудить с другими министерствами, бизнесом и экспертами.

В 2014 году с подобным предложением уже выступали представители партии ЛДПР.