Российские семьи смогут потратить материнский капитал на покупку дачи

На средства материнского капитала теперь можно будет купить дачу или просто садовый земельный участок. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд России.

Документ предполагает направление материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке, сообщает "Российская газета".

Ранее же маткапитал можно было вложить в стройку или ремонт жилого дома лишь в том случае, если он расположен или планировался к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что на сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей.