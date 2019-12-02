Понедельник, 2 Декабрь, 13:46

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Какая концепция реконструкции "Изумрудного парка" вам нравится?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,08
€ 70,55
Обь
42см +5

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Новый год-2020Ремонт и дизайнСнегопады на Алтае
Новости

Российские семьи смогут потратить материнский капитал на покупку дачи

, ИА "Амител"
Правительство внесло в Госдуму соответствующий законопроект
Фото: mamamobil

Фото: mamamobil

На средства материнского капитала теперь можно будет купить дачу или просто садовый земельный участок. Соответствующий законопроект подготовил Минтруд России.

Документ предполагает направление материнского капитала на строительство или реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства на садовом земельном участке, сообщает "Российская газета".

Ранее же маткапитал можно было вложить в стройку или ремонт жилого дома лишь в том случае, если он расположен или планировался к возведению только на земле, которая предназначена для индивидуального жилищного строительства.

Напомним, что на сегодняшний день сумма материнского капитала составляет 453 026 рублей.

Материалы по теме
Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

2.12.2019 13:28
- гость -

Народ катастрофически нищает.
Вот уже решают проблему жилья молодой семьи за счет дач, заботятся о будущем поколении правители. кошмар

2.12.2019 13:42
- гость -

когда машину уже можно будет????

2.12.2019 13:43
- гость -

отлично , мне как раз с вледующем году дачу нужно продать, только им понадобится два мат капитала

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31               
13:30
Пьяный дед оставил трехлетнюю внучку замерзать в сугробе в Бурятии 0
13:11
Российские семьи смогут потратить материнский капитал на покупку дачи 3
13:01
От коробки до фуры: в России появился новый логистический сервис 0
12:58
Осадков в Барнауле будет в избытке. Росгидрометцентр рассказал о погоде в декабре 0
12:46
Там нет алкоголя, но: в России могут запретить детское шампанское 6
12:35
Власть знает о проблемах. Единороссы рассказали студентам Барнаула о работе партии 4
12:22
Кофе по утрам помогает организму бороться с несколькими болезнями 1
12:01
В 2020-й – с крепким здоровьем: лаборатория "Гемотест" проводит новогоднюю распродажу 0
11:58
Новый режим: алтайские врачи подвели первые итоги работы поликлиник до восьми вечера 0
11:40
Врач скорой помощи в Братске искала лечение для ребенка с помощью Google 5
11:20
Житель Камня-на-Оби предотвратил пожар с возможными жертвами 0
11:06
Пусть земля будет пухом: в Забайкалье объявлен траур по погибшим в ДТП 0
11:00
И новогодние огни засияют повсюду: где купить праздничную продукцию со скидкой 0
10:55
Главу религиозной секты на Урале задержали после ритуального убийства ребенка 3
10:45
"Жить здесь нереально". Люди замерзают в проблемном "Демидов-Парке" 17
10:30
Диетолог рассказала, как сохранить фигуру после новогодних праздников 0
10:22
Лишь каждый сотый трудящийся в Алтайском крае получает больше 100 тыс. рублей 14
10:00
Медицина каждому 3
09:34
Камчатскую школьницу, спасшую четырех детей, наградили почетной грамотой 3
09:14
Названа стоимость разработки нового российского авианосца 22
09:02
Экс-министр экономики назвал виновных в обесценивании вкладов в годы перестройки 11
08:43
В РПЦ рассказали, когда душа вселяется в тело человека 14
08:19
Пожар в алтайском селе долго не могли потушить из-за отсутствия воды 3
08:02
Бизнес сквозь фотообъектив: на Алтае стартовал конкурс фотографий 0
07:47
Из единственной инфекционной больницы Новочеркасска уволились сразу все три врача 0
07:30
Прокуратура нашла нарушения в работе помощников алтайских депутатов 6
07:19
Медики рассказали, как сохранить спину здоровой при сидячей работе 1
07:01
"Чаще всего пропавшие без вести оказываются погибшими": как ищут героев войны 0
06:42
Кому грозят 30 нормативов за электроэнергию: интервью с экспертом БГЭС 39
06:27
Большая зарплата не спасет. Алтайский депутат Госдумы о том, почему не хватает врачей 13
06:13
Изморозь, туман и гололедица: погода в Алтайском крае на 2 декабря 0
06:01
Парк, роща и пустырь: какие территории планируют благоустроить в Барнауле 8
23:19
Набиуллина объяснила, почему рубль стал крепким и показывает одну из лучших динамик 10
22:01
"Волк с Попова-стрит". Барнаулец на машине снес бетонный блок и припарковался в снегу 3
21:08
Медведев поручил Голиковой помочь пострадавшим в ДТП с автобусом в Забайкалье 3
20:34
Житель Москвы продает волшебный камень за 20 млн рублей 2
19:52
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при падении автобуса в Забайкалье 1
19:06
Алтайская лыжница вошла в тридцатку сильнейших на первом этапе Кубка мира 0
18:48
Чиновников предлагают штрафовать за нежелание повышать уровень жизни населения 6
18:24
В Бийске такси вылетело из колеи на дороге и врезалось в столб 5
17:53
Сельским жителям дадут льготный кредит на воду, свет, тепло и газ 7
17:23
Анна Семенович рассказала о своей "особенной" болезни 0
16:32
Количество погибших при падении автобуса в Забайкалье выросло до 19 человек 0
16:01
В Барнауле трамвай сошел с рельсов и заблокировал движение 1
15:18
В упавшем с моста автобусе в Забайкалье погибли 15 человек 0
15:01
В Забайкалье перевернулся автобус с 43 пассажирами 0
14:42
В Бийске семья из четырех человек чуть не погибла от отравления угарным газом 1
14:21
Депутат из Новосибирска предложила Госдуме запретить продажу снюса 4
13:52
Запасы угля в Яровом за сутки увеличились еще на тысячу тонн 0
13:24
На озере Светлом открыли новую площадку для фотографирования лебедей 4
12:42
Основные пути заражения ВИЧ назвали в Роспотребнадзоре 14
12:15
Задержанный за пьяную езду пензенский депутат исключен из "Единой России" 0
11:56
Дети нашли вмерзшее в лед тело новорожденной в реке под Саратовом 3
11:30
Жители Новоалтайска смогут пройти бесплатное медицинское обследование 3
10:59
Двухэтажный дом полностью сгорел в центре Барнаула 5
10:54
Скелет пенсионерки и 324 тысячи рублей нашли в Ленобласти 0
09:44
Пожарные и скорая собрались у многоэтажки в Барнауле из-за пригоревшей еды 0
09:13
Учителя не будут увольнять за драку с учеником в Белгороде 13
08:58
Три лекарственных препарата в России приравняли к наркотикам 13
08:46
Стал известен соперник сборной России по футболу перед Евро-2020 0
07:47
Как вовремя распознать рак простаты, можно ли его вылечить и причем тут помидоры 0
07:27
Дорогу рядом с кольцом у "Ашана" в Барнауле расширят в 2020 году 19
07:08
Лучшие обложки легендарного журнала Playboy 2
06:48
Почти четверть жителей Алтайского края – холостяки и незамужние 13
06:31
Власти Барнаула отказались от идеи ремонтировать фонтан у театра драмы в 2020 году 0
06:22
Первый день зимы в Алтайском крае пройдет без морозов и осадков 0
06:14
Счастье привалило: животные, которые радуются первому дню зимы 1
05:45
Как встретить первый день зимы, чтобы привлечь богатство 4
23:28
Сапоги Наполеона Бонапарта продали на аукционе за 117 тысяч евро 1
22:25
Московский таксист вышел в магазин, а пассажиры угнали его авто 2
21:35
Ученые выявили смертельную опасность жирной пищи 4
20:30
Соцсети: подросток убил отчима в Алтайском крае 0
19:47
Заместителя главы свердловского СК задержали за крупную взятку 2
19:18
Оперативный штаб продолжает контролировать ситуацию с подачей тепла в Яровом 1
18:49
Педагогов в России обяжут проходить психиатрическое обследование 26
18:21
Роскомнадзор опубликовал список СМИ, распространяющих фейковую информацию 1
17:46
Российский электрокар появится на рынке по рекордно низкой цене 16
17:19
Средняя ставка по ипотеке в России опустилась до минимума за два года 2
16:43
"Алтайская зимовка" открыла зимний туристический сезон в крае 1
16:10
Волнистые губы становятся новым трендом в косметологии 8
15:44
Горнолыжный комплекс "Мишина гора" открылся на "Белокурихе-2" 0
15:29
Умер алтайский бизнесмен Владимир Мудрик 16
14:55
Протоиерей Смирнов назвал целью закона о домашнем насилии передачу детей геям 5
14:18
Доктор Мясников рассказал, чем нужно питаться пенсионерам, чтобы жить дольше 0
13:57
Более 350 тысяч россиян за 2019 год пострадали от нападения животных 3
13:40
Новый Старый базар. Каким он стал после реконструкции 28
12:53
Строительство элитного жилого дома в Бийске разморозят после 10 лет простоя 4
12:25
Жириновский назвал ошибкой вывод советских войск из Восточной Европы 11
11:55
Лишившийся рук работник "Дома-2" добился пожизненных выплат 2
11:29
В Барнауле 1 декабря перекроют площадь Сахарова для строительства новогоднего городка 2
11:00
Бонусы клиентов ВТБ сформировали их пенсионные накопления 4
10:55
Жительница Барнаула хотела заработать в интернете и потеряла 1,5 млн рублей 4
10:28
В Белгороде учитель информатики подрался со школьником во время урока 24
10:02
Утром – на службу, вечером домой. Кому в армии служить удобно и выгодно 0
09:52
В Барнауле автомобиль после ДТП улетел в яму с билбордом "Добро пожаловать" 6
09:33
Светлаков рассказал шутку, которую вырезали из эфира КВН 7
09:22
Более 200 человек приняли участие в масштабном бизнес-форуме в Барнауле 1
08:39
Массовое ДТП произошло ночью в Барнауле по вине нетрезвого водителя 3
08:11
Медведев попросил "добивать" социальные объекты в Курганской области 5
07:59
Мина замедленного действия. В Барнауле обсудили, как избежать ксенофобии 9
07:39
Можно ли ставить второй электросчетчик, если дом разделили на две части 0
07:14
Куда обращаться в Барнауле в случае ЧП. Инфографика 0
07:01
Депутаты трудящиеся, народные, законодательные. Как менялся парламент Алтая за 80 лет 0
06:46
Где покататься на коньках в Барнауле и сколько это стоит 0
06:32
Домашние животные, которых застали врасплох 2
06:22
Снег и метели обещают в Алтайском крае в последний день осени 2
06:16
Маркированные шины и доверенные "симки": как изменится жизнь россиян с 1 декабря 4
06:01
Путешествие за 80 лет: коротко об истории депутатства в Алтайском крае 1

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.