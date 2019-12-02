Поиски знаменитого алтайского фотохудожника Александра Волобуева продолжаются

Поисковый отряд "Лиза Алерт" опубликовал сообщение о пропавшем в Москве фотохудожнике из Барнаула Александре Волобуеве.

В последний раз его видели 17 ноября в Москве и с тех пор местонахождение мужчины неизвестно.

Приметы: рост – 185 см, телосложение нормальное, цвет глаз – зелёный, седые волосы.

Был одет: светло-коричневая куртка, бежевая жилетка, темно-синий свитер, голубая рубашка, темные брюки, черная кепка.

Ранее сообщалось, что Волобуев должен был вернуться из Москвы в Барнаул, но не улетел. Телефон недоступен, на сообщения он не отвечает.