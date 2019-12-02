"Хлопок – и темнота":участник трагедии в Забайкалье описал первые минуты после аварии

Александр Чернявский был пассажиром автобуса, который рухнул с моста в Забайкалье. Вместе с беременной женой он ехал в гости к родителям, когда произошла авария.

Мужчина получил перелом руки, а у его жены травма позвоночника. Врачи сообщили семье, что с их будущим ребенком все будет в порядке.

Александр рассказал, что, несмотря на перелом, он помог всем, кому смог.

Напомним, что 1 декабря пассажирский автобус в Забайкалье рухнул на лед замерзшей реки. В салоне находился 41 человек. В результате инцидента погибло 19 человек, среди которых двое маленьких детей. Водитель 1975 года рождения скончался на месте.

Видео: Mash