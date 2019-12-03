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Широко мыслил: как в Барнауле простились с известным предпринимателем Мудриком

, ИА "Амител"
Было очень много цветов

Фото: Amic.ru

В Барнауле простились с известным предпринимателем Владимиром Мудриком, который ушел из жизни после  продолжительной болезни.

На церемонию прощания с бизнесменом и меценатом 2 декабря пришли его коллеги и партнеры по бизнесу, представители администрации города и правительства Алтайского края. Было очень много цветов. Много венков от спортивных организаций — Владимир Мудрик всегда старался поддерживать спорт в Алтайском крае.

Во время прощания многие отмечали, что Мудрик всегда широко мыслил, стремился выходить "за узкие рамки" и придумывать что-то новое.

Владимир Иванович Мудрик родился в Донецкой области в 1955 году, вырос в Чите. В 1973—1978 годах отучился в Алтайском политехническом институте по специальности — инженер-механик. Занимался боксом. Работать начал в 1984 году с должности мастера Косихинского ПМК.
В бизнес пришел в 1989 году, создав кооператив "Горизонт", который сделал ставку на строительство зданий по индивидуальным проектам. Первый дом – двухэтажка в селе Фирсово, первое здание – ЗАГС в Индустриальном районе. Он же построил жилой комплекс "Аквамарин", который встречает гостей на въезде в город около Нового моста и стал своеобразной визитной карточкой города.

Он привез в город новую для того времени технологию монолитно-каркасного домостроения: купил оборудование, обучил за границей коллектив.

И всегда старался поддерживать спортсменов. Благодаря ему в Барнауле появилось несколько спортивных залов, а также современный теннисный корт.

Профессиональные достижения и звания

– Почетная грамота главы администрации Барнаула, 2005 г.;
– Почетная грамота Министерства Регионального развития РФ, за большой вклад в развитие строительной отрасли, 2006;
– Звание “Лучший меценат Барнаула”, 2007 г.
– Медаль За заслуги перед обществом, 2010 г.

Автор:
Екатерина Смолихина Фотокорреспондент 89293224430

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