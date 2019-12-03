Широко мыслил: как в Барнауле простились с известным предпринимателем Мудриком

Фото: Amic.ru
В Барнауле простились с известным предпринимателем Владимиром Мудриком, который ушел из жизни после продолжительной болезни.
На церемонию прощания с бизнесменом и меценатом 2 декабря пришли его коллеги и партнеры по бизнесу, представители администрации города и правительства Алтайского края. Было очень много цветов. Много венков от спортивных организаций: Владимир Мудрик всегда старался поддерживать спорт в Алтайском крае.
Во время прощания многие отмечали, что Мудрик всегда широко мыслил, стремился выходить "за узкие рамки" и придумывать что-то новое.
Владимир Иванович Мудрик родился в Донецкой области в 1955 году, вырос в Чите. В 1973-1978 годах отучился в Алтайском политехническом институте по специальности инженер-механик. Занимался боксом. Работать начал в 1984 году с должности мастера Косихинского ПМК.
В бизнес пришел в 1989 году, создав кооператив "Горизонт", который сделал ставку на строительство зданий по индивидуальным проектам. Первый дом – двухэтажка в селе Фирсово, первое здание – ЗАГС в Индустриальном районе. Он же построил жилой комплекс "Аквамарин", который встречает гостей на въезде в город около Нового моста и стал своеобразной визитной карточкой города.
Он привез в город новую для того времени технологию монолитно-каркасного домостроения: купил оборудование, обучил за границей коллектив.
И всегда старался поддерживать спортсменов. Благодаря ему в Барнауле появилось несколько спортивных залов, а также современный теннисный корт.
Профессиональные достижения и звания
– почетная грамота главы администрации Барнаула, 2005 г.;
– почетная грамота Министерства регионального развития РФ за большой вклад в развитие строительной отрасли, 2006 г.;
– звание "Лучший меценат Барнаула", 2007 г.
– медаль "За заслуги перед обществом", 2010 г.
Комментарии
Земля пухом.
Прощайтесь с успешным бизнесом, теперь он развалится.
Это к вопросу "Роль личности в истории".
многие что попало говорят про него. Просто даже не знают всего. Главное, простых людей не кидал. Не было у него обманутых дольщиков. Дома строил действительно не похожие ни на чьи. Для такого города как Барнаул это утрата.
А для Сбербанка то какая утрата, почти миллиард рублей!
не совсем понимаю, почему наши люди за банкиров вдруг переживать стали. Маленькие проценты наверное берут или банкиры вдруг стали бедными и несчастными. Ну не досчитался сбер чего-то и что? да фиг с ним. Сами виноваты, это их риски и это их люди принимали решения. Попробуйте устроиться на работу в тот же сбер в сектор кредитования юриков. Если получится без хороших знакомств (в чем я сомневаюсь), то посмотрите кто там и почему в руководителях. Поэтому не надо жалеть сбер. А Мудрик молодец. С некомпетентными так и поступают.
Где похоронили?
так и остался мне должен В.И. 140000 по суду......простил наверное.