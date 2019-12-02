Стало известно, сколько власти регионов Сибири потратили на елки

Издание "Тайга.инфо" опубликовало список одних из самых дорогих и самых дешевых снежных городков и елок в городах Сибири.

Самая дорогая ель украсит главную площадь в Кемерове. Ее стоимость – 18 млн рублей. Как сказал мэр города, просто старая ель морально устарела, а новая будет служить более 11 лет, а также, что такую цену выставили производители и поставщики. Кстати, кемеровская елка стоит в три раза дороже, чем кремлевская.

Самое дешевое оформление вышло в Новосибирске. Четыре елки на главных площадях города обошлись в 1,8 млн рублей, а вместе с шарами и монтажом – около 2,2 млн рублей.

Красноярск также отличился по цене. Новогодние ели на площади Революции, острове Татышев и еще пять елок по районам Красноярска установят за 33 млн рублей.

В Барнауле главную ель на площади Сахарова вместе со снежным городком установят за 7,3 млн рублей. Установка ели и городка началась 2 декабря.

В Томске на новогодних красавиц потратили два млн рублей. В эту стоимость вошли и расходы на иллюминацию. В Иркутске на эти цели выделено около трех миллионов рублей. Известно, что на установку главной ели и монтаж украшения власти потратили 400 тысяч рублей.