Каким видят "Изумрудный" барнаульцы? Фонд имущества Алтайского края начал опрос

Фонд имущества Алтайского края открыл новый этап проектирования парка "Изумрудный". В ходе анкетирования планируется выяснить, каким барнаульцы видят будущее парка, какие объекты должны быть представлены в нем и как он должен использоваться.

Результаты опроса помогут не только составить техническое задание для проектной группы, но и поспособствуют созданию движения "Друзья парка". Это люди, которые готовы принять участие в судьбе парка и помочь его развитию.

"Эта помощь может быть самой разнообразной – от распространения информации о парке, участия в мероприятиях, ухода за зелеными насаждениями до организации собственных событий и помощи в сооружении объектов", – пишет телеграм-канал "Алтайский тандем".

Анкету можно заполнить по ссылке или на территории парка.