Семья из пяти человек погибла в жутком ДТП в Красноярском крае

Столкновение автомобиля Lada Kalina с грузовиком попало на запись видеорегистратора участника аварии.
В ролике видно, что грузовик на скорости движется по двухполосной дороге и заезжает на мост. Навстречу едет еще одна фура, из-за которой неожиданно выезжает легковушка. От столкновения уйти невозможно и отечественный автомобили на полной скорости сталкиваются "лоб в лоб".
В результате столкновения двое взрослых и трое детей, находящихся в "Калине", погибли.
"По данному факту возбудили уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", – сообщает newslab.ru.
Комментарии
Дороги убивают
не дороги, а дураки на дорогах
это каким-же бараном надо быть, что бы в такой ситуации на обгон то пойти
а видос то где?
"это каким-же бараном надо быть, что бы в такой ситуации на обгон то пойти"
Ответ дан в статье - мертвым!!!
ИМХО - обгон на двухполосном мосту всегда запрещен ибо нет обочины им свалить некуда!
На пузотёрке меньше 2х литров, гружёную пятью пассажирами куда полез. Навык вождения отсутствует начисто
У меня один вопрос: КАК??? Как не увидеть фары на встречке??? Угробил семью... Ладно сам, а невиновные то за что???
Думал, что он обгонял "ходом" колонну.., пересмотрел - нет, четко пошел на обгон фуры!
Скорее всего, такой маневр выполняет не в первый раз, просто до этого проходило все, а в этот раз...
2.12.2019 16:30
- гость -
Вот вот, как не увидеть, вроде и не праворулька ведь.
2.12.2019 16:35
- гость -
Походу вы правы, это один из тех кто перед пешеходным переходом не тормозит, потому как считает, что там никого быть не должно он-же едет, вот тут тоже походу так-же считал, ну чё неправ оказался в этот раз, жаль, что не один ехал